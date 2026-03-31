Handel in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,82 Prozent auf 22 747,07 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,907 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,071 Prozent höher bei 22 578,84 Punkten in den Dienstagshandel, nach 22 562,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 22 850,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 491,51 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, stand der DAX bei 25 284,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 490,41 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Stand von 22 163,49 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,30 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,53 Prozent auf 38,27 EUR), Commerzbank (+ 2,52 Prozent auf 30,95 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,41 Prozent auf 305,60 EUR), Rheinmetall (+ 2,38 Prozent auf 1 443,00 EUR) und Zalando (+ 2,03 Prozent auf 20,65 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Symrise (-0,73 Prozent auf 73,66 EUR), Fresenius SE (-0,54 Prozent auf 44,35 EUR), SAP SE (-0,35 Prozent auf 146,50 EUR), BASF (-0,30 Prozent auf 52,84 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,26 Prozent auf 38,79 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 096 397 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,81 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,98 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at