Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zu

Der DAX befindet sich am Donnerstag im Aufwind.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent stärker bei 25 520,00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,133 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,106 Prozent höher bei 25 487,45 Punkten in den Handel, nach 25 460,48 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 303,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 611,40 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,238 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 995,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, wurde der DAX auf 24 292,38 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24 262,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,00 Prozent zu. 25 900,10 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 7,07 Prozent auf 58,33 EUR), Siemens Energy (+ 6,41 Prozent auf 143,84 EUR), Symrise (+ 4,29 Prozent auf 92,90 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 279,75 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,70 Prozent auf 441,40 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil adidas (-18,57 Prozent auf 148,40 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 203,55 EUR), SAP SE (-2,75 Prozent auf 157,58 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1 122,80 EUR) und Zalando (-2,58 Prozent auf 29,46 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die adidas-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 458 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,145 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at