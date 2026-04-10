Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

In Frankfurt war am Abend ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent auf 23 855,19 Punkte an. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,047 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,086 Prozent höher bei 23 827,54 Punkten in den Handel, nach 23 806,99 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 23 767,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 043,59 Punkten lag.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 2,91 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der DAX einen Wert von 23 968,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 261,64 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 10.04.2025, einen Stand von 20 562,73 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,79 Prozent ein. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Heidelberg Materials (+ 2,96 Prozent auf 189,70 EUR), BASF (+ 2,09 Prozent auf 54,70 EUR), BMW (+ 1,77 Prozent auf 83,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,62 Prozent auf 167,22 EUR) und Commerzbank (+ 1,32 Prozent auf 34,56 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Rheinmetall (-5,57 Prozent auf 1 463,80 EUR), Hannover Rück (-1,45 Prozent auf 272,80 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 21,98 EUR), EON SE (-1,19 Prozent auf 19,59 EUR) und Brenntag SE (-1,18 Prozent auf 58,48 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 7 020 694 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 176,464 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at