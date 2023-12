Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Der Handel in Frankfurt verlief am zweiten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Der DAX beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 16 791,74 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,686 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,170 Prozent auf 16 823,01 Punkte an der Kurstafel, nach 16 794,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 753,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 837,18 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, lag der DAX bei 15 234,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.09.2023, wurde der DAX auf 15 715,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.12.2022, wurde der DAX mit 14 306,63 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 19,35 Prozent zu Buche. Bei 16 837,18 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Hannover Rück (+ 2,13 Prozent auf 225,10 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,63 Prozent auf 79,92 EUR), Beiersdorf (+ 1,39 Prozent auf 135,05 EUR), Sartorius vz (+ 1,18 Prozent auf 318,40 EUR) und Rheinmetall (+ 1,02 Prozent auf 286,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-4,74 Prozent auf 20,70 EUR), Siemens Energy (-4,19 Prozent auf 10,62 EUR), Merck (-2,52 Prozent auf 137,60 EUR), Commerzbank (-1,95 Prozent auf 10,84 EUR) und Continental (-1,18 Prozent auf 72,08 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 10 008 714 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 173,326 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at