Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 09:12 Uhr fällt der DAX im XETRA-Handel um 0,23 Prozent auf 25 401,86 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,133 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,106 Prozent höher bei 25 487,45 Punkten, nach 25 460,48 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 494,60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 359,07 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,226 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 30.06.2026, einen Stand von 24 995,81 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der DAX bei 24 292,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 262,22 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,51 Prozent zu. 25 900,10 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 3,64 Prozent auf 92,32 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,49 Prozent auf 361,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,39 Prozent auf 62,54 EUR), Infineon (+ 1,28 Prozent auf 55,18 EUR) und Siemens (+ 1,25 Prozent auf 274,65 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil adidas (-16,19 Prozent auf 152,75 EUR), Airbus SE (-2,26 Prozent auf 205,05 EUR), QIAGEN (-2,00 Prozent auf 36,19 EUR), Rheinmetall (-1,75 Prozent auf 1 133,20 EUR) und Scout24 (-0,89 Prozent auf 78,30 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 427 078 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,145 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at