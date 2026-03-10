Volkswagen Aktie

Volkswagen Aktie

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

Kursentwicklung im Fokus 10.03.2026 17:58:57

Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Dienstagshandel.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 2,25 Prozent fester bei 23 935,32 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,014 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 23 886,38 Zählern und damit 2,04 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 409,37 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 765,24 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 061,15 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der DAX noch bei 24 987,85 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Wert von 24 130,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der DAX-Kurs bei 22 620,95 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent nach unten. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 927,55 Zählern registriert.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6,07 Prozent auf 41,32 EUR), Siemens Energy (+ 6,02 Prozent auf 157,70 EUR), Bayer (+ 5,41 Prozent auf 39,63 EUR), Continental (+ 5,36 Prozent auf 64,10 EUR) und Siemens (+ 5,00 Prozent auf 232,15 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Scout24 (-1,89 Prozent auf 72,80 EUR), SAP SE (-1,33 Prozent auf 169,60 EUR), Deutsche Börse (-0,62 Prozent auf 240,80 EUR), Beiersdorf (-0,54 Prozent auf 80,54 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,43 Prozent auf 39,59 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10 599 017 Aktien gehandelt. Mit 200,679 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

10:49 Volkswagen Neutral UBS AG
07:33 Volkswagen Overweight Barclays Capital
06:54 Volkswagen Market-Perform Bernstein Research
10.03.26 Volkswagen Neutral UBS AG
10.03.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
