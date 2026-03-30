Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

So bewegt sich der DAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,32 Prozent fester bei 22 372,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,907 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,390 Prozent auf 22 213,86 Punkte an der Kurstafel, nach 22 300,75 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 22 209,45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 22 523,72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25 284,26 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 24 490,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 22 461,52 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 8,83 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 2,40 Prozent auf 145,98 EUR), RWE (+ 2,38 Prozent auf 55,96 EUR), Brenntag SE (+ 2,27 Prozent auf 57,58 EUR), Scout24 (+ 1,58 Prozent auf 64,35 EUR) und Merck (+ 1,48 Prozent auf 106,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Commerzbank (-1,70 Prozent auf 30,04 EUR), Siemens Energy (-1,22 Prozent auf 141,75 EUR), Airbus SE (-1,16 Prozent auf 158,66 EUR), Continental (-0,83 Prozent auf 59,44 EUR) und Siemens (-0,59 Prozent auf 203,70 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 292 285 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,447 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,08 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at