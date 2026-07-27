Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,72 Prozent stärker bei 25 529,58 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,097 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,44 Prozent fester bei 25 459,32 Punkten in den Montagshandel, nach 25 099,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25 365,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25 540,02 Punkten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 671,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.04.2026, stand der DAX noch bei 24 083,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 217,50 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,04 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 900,10 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 6,01 Prozent auf 148,62 EUR), Zalando (+ 4,12 Prozent auf 28,57 EUR), Scout24 (+ 3,95 Prozent auf 71,10 EUR), Rheinmetall (+ 3,18 Prozent auf 1 070,60 EUR) und Bayer (+ 3,02 Prozent auf 47,45 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil HOCHTIEF (-1,83 Prozent auf 439,20 EUR), RWE (-1,80 Prozent auf 57,74 EUR), EON SE (-1,45 Prozent auf 19,31 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 48,37 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,39 Prozent auf 71,18 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 339 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 207,526 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,88 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,71 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at