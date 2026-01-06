SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Marktbericht
|
06.01.2026 15:59:20
Handel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Nachmittag zu
Der DAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent auf 24 928,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,108 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 24 904,68 Punkte an der Kurstafel, nach 24 868,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 836,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 969,17 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, stand der DAX noch bei 24 378,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.01.2025, wies der DAX einen Stand von 20 216,19 Punkten auf.
Tops und Flops im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,74 Prozent auf 41,80 EUR), Daimler Truck (+ 4,66 Prozent auf 39,77 EUR), Merck (+ 3,49 Prozent auf 127,45 EUR), QIAGEN (+ 3,27 Prozent auf 40,14 EUR) und RWE (+ 2,41 Prozent auf 48,38 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen adidas (-5,50 Prozent auf 160,55 EUR), Commerzbank (-2,08 Prozent auf 35,73 EUR), Brenntag SE (-2,07 Prozent auf 48,75 EUR), SAP SE (-1,70 Prozent auf 202,70 EUR) und Hannover Rück (-1,32 Prozent auf 253,60 EUR).
DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 111 291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro den größten Anteil.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|163,10
|-3,89%
|Brenntag SE
|49,32
|-0,46%
|Commerzbank
|35,95
|-1,13%
|Daimler Truck
|40,12
|5,80%
|Hannover Rück
|252,40
|-1,71%
|Infineon AG
|41,85
|5,48%
|Merck KGaA
|126,70
|3,26%
|Porsche Automobil Holding SE
|39,00
|-1,19%
|QIAGEN N.V.
|40,01
|1,51%
|RWE AG St.
|47,96
|1,78%
|SAP SE
|203,30
|-0,93%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|103,45
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 892,20
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.