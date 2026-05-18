Handel in Frankfurt: DAX letztendlich auf grünem Terrain

Am Montag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 1,24 Prozent auf 24 247,58 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,986 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,490 Prozent schwächer bei 23 833,11 Punkten in den Handel, nach 23 950,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 430,98 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 797,33 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 24 702,24 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 25 278,21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der DAX bei 23 767,43 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,19 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 4,66 Prozent auf 255,80 EUR), Rheinmetall (+ 4,64 Prozent auf 1 172,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,01 Prozent auf 28,79 EUR), SAP SE (+ 2,64 Prozent auf 147,86 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,42 Prozent auf 38,12 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Commerzbank (-1,48 Prozent auf 35,94 EUR), Porsche Automobil (-0,94 Prozent auf 31,65 EUR), Brenntag SE (-0,78 Prozent auf 60,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,75 Prozent auf 49,97 EUR) und BMW (-0,38 Prozent auf 74,12 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7 084 581 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 197,884 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at