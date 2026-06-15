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DAX-Performance 15.06.2026 17:58:49

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der DAX schlussendlich.

Am Montag notierte der DAX via XETRA zum Handelsende 1,09 Prozent fester bei 24 903,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,035 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,76 Prozent auf 25 068,37 Punkte an der Kurstafel, nach 24 635,30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 882,01 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 085,80 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der DAX noch bei 23 950,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 23 447,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 23 516,23 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,48 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 4,31 Prozent auf 29,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,23 Prozent auf 325,20 EUR), Scout24 (+ 3,22 Prozent auf 76,85 EUR), Fresenius SE (+ 3,13 Prozent auf 38,85 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,83 Prozent auf 49,38 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Rheinmetall (-4,60 Prozent auf 1 150,20 EUR), RWE (-2,23 Prozent auf 56,18 EUR), Commerzbank (-1,68 Prozent auf 36,21 EUR), Deutsche Telekom (-1,66 Prozent auf 27,85 EUR) und Zalando (-1,46 Prozent auf 24,27 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 9 492 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,619 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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