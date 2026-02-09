Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Kursentwicklung im Fokus
|
09.02.2026 09:29:26
Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsstart im Plus
Um 09:11 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,77 Prozent aufwärts auf 24 912,68 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,123 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 860,67 Zählern und damit 0,563 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 721,46 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 858,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 913,26 Zählern.
DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 09.01.2026, stand der DAX noch bei 25 261,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 23 569,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 21 787,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,52 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern registriert.
DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 2,82 Prozent auf 34,97 EUR), Rheinmetall (+ 2,34 Prozent auf 1 642,00 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,04 Prozent auf 219,80 EUR), Scout24 (+ 2,03 Prozent auf 75,55 EUR) und Siemens Energy (+ 1,45 Prozent auf 154,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Symrise (-1,19 Prozent auf 71,70 EUR), Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 43,27 EUR), Siemens Healthineers (-0,75 Prozent auf 41,09 EUR), QIAGEN (-0,57 Prozent auf 42,93 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,42 Prozent auf 40,47 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 323 897 Aktien gehandelt. Mit 195,456 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,19 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
