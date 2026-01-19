Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,42 Prozent leichter bei 24 938,69 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,170 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,41 Prozent leichter bei 24 940,47 Punkten in den Montagshandel, nach 25 297,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 911,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 070,61 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.12.2025, den Wert von 24 288,40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 23 830,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, den Wert von 20 903,39 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,63 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 24 448,98 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 7,19 Prozent auf 44,50 EUR), Rheinmetall (+ 3,05 Prozent auf 1 960,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,59 Prozent auf 27,21 EUR), EON SE (+ 0,43 Prozent auf 17,49 EUR) und Hannover Rück (-0,16 Prozent auf 244,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen BMW (-4,26 Prozent auf 84,94 EUR), adidas (-4,22 Prozent auf 153,10 EUR), Commerzbank (-3,92 Prozent auf 33,58 EUR), Porsche Automobil (-3,71 Prozent auf 36,12 EUR) und Siemens Healthineers (-3,65 Prozent auf 44,61 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 3 586 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 230,166 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,50 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

