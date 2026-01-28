Handel in Frankfurt: DAX mittags in der Verlustzone

Am dritten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 24 844,49 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,136 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,065 Prozent auf 24 878,23 Punkte an der Kurstafel, nach 24 894,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 926,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 795,50 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,184 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Stand von 24 340,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 278,63 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Stand von 21 430,58 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 349,54 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 5,40 Prozent auf 44,61 EUR), Daimler Truck (+ 2,05 Prozent auf 41,34 EUR), Siemens Energy (+ 1,44 Prozent auf 144,25 EUR), Vonovia SE (+ 1,17 Prozent auf 24,30 EUR) und Brenntag SE (+ 0,91 Prozent auf 50,10 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Fresenius SE (-3,15 Prozent auf 47,97 EUR), Heidelberg Materials (-3,01 Prozent auf 231,80 EUR), Bayer (-2,78 Prozent auf 45,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,00 Prozent auf 371,80 EUR) und Commerzbank (-1,88 Prozent auf 34,97 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 076 621 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 228,800 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at