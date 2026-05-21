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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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DAX im Blick 21.05.2026 12:27:23

Handel in Frankfurt: DAX mittags in Grün

Handel in Frankfurt: DAX mittags in Grün

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Donnerstag legt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,52 Prozent auf 24 865,80 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,023 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,182 Prozent auf 24 692,21 Punkte an der Kurstafel, nach 24 737,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24 894,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24 604,70 Punkten.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 4,33 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 21.04.2026, einen Stand von 24 270,87 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25 260,69 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Stand von 24 122,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,33 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,28 Prozent auf 20,78 EUR), Merck (+ 2,73 Prozent auf 126,10 EUR), Infineon (+ 2,53 Prozent auf 69,66 EUR), Symrise (+ 2,32 Prozent auf 77,50 EUR) und adidas (+ 2,16 Prozent auf 151,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Commerzbank (-2,31 Prozent auf 36,29 EUR), Brenntag SE (-2,11 Prozent auf 57,58 EUR), Airbus SE (-1,21 Prozent auf 171,34 EUR), Siemens Energy (-0,40 Prozent auf 173,62 EUR) und SAP SE (-0,35 Prozent auf 152,88 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 386 288 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 195,749 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,31 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Airbus SE 168,54 -2,70% Airbus SE
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Commerzbank 35,71 -3,90% Commerzbank
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