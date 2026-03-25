Handel in Frankfurt: DAX nachmittags freundlich

Um 15:41 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 1,59 Prozent auf 22 996,63 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,937 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 1,44 Prozent höher bei 22 961,89 Punkten, nach 22 636,91 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 22 881,10 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 079,37 Einheiten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 4,78 Prozent zu. Vor einem Monat, am 25.02.2026, wies der DAX 25 175,94 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, lag der DAX bei 24 340,06 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.03.2025, einen Stand von 23 109,79 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 6,29 Prozent ein. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 4,92 Prozent auf 158,95 EUR), Infineon (+ 4,50 Prozent auf 40,04 EUR), Deutsche Bank (+ 3,28 Prozent auf 25,81 EUR), Vonovia SE (+ 3,05 Prozent auf 21,60 EUR) und RWE (+ 2,86 Prozent auf 56,76 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-0,55 Prozent auf 32,26 EUR), Deutsche Börse (-0,29 Prozent auf 240,80 EUR), SAP SE (+ 0,11 Prozent auf 147,78 EUR), Brenntag SE (+ 0,25 Prozent auf 55,30 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,36 Prozent auf 44,98 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 347 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 172,354 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,96 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at