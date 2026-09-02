Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone

Der DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent leichter bei 25 840,00 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,183 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,321 Prozent auf 25 886,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25 970,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25 727,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 924,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 2,36 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der DAX mit 25 629,24 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Wert von 25 124,17 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Wert von 23 487,33 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,30 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell QIAGEN (+ 2,65 Prozent auf 38,35 EUR), Rheinmetall (+ 1,78 Prozent auf 1 099,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,15 Prozent auf 142,70 EUR), Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 40,37 EUR) und adidas (+ 0,91 Prozent auf 149,30 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Zalando (-4,55 Prozent auf 23,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,08 Prozent auf 74,22 EUR), GEA (-3,07 Prozent auf 64,80 EUR), Daimler Truck (-2,79 Prozent auf 45,23 EUR) und Scout24 (-2,43 Prozent auf 76,25 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 291 333 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,337 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at