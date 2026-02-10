Handel in Frankfurt: DAX notiert am Mittag um Nulllinie

Am Dienstag springt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,00 Prozent auf 25 014,79 Punkte an. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,122 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,217 Prozent leichter bei 24 960,59 Punkten, nach 25 014,87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25 075,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 24 943,12 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25 261,64 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.11.2025, den Wert von 23 959,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.02.2025, wurde der DAX mit 21 911,74 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,94 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 507,79 Punkten. 24 266,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 4,94 Prozent auf 75,18 EUR), BASF (+ 3,62 Prozent auf 50,42 EUR), Zalando (+ 2,10 Prozent auf 21,86 EUR), Brenntag SE (+ 1,99 Prozent auf 56,42 EUR) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 125,25 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Allianz (-2,25 Prozent auf 378,70 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 155,55 EUR), QIAGEN (-1,21 Prozent auf 42,37 EUR), Hannover Rück (-0,90 Prozent auf 242,80 EUR) und Heidelberg Materials (-0,73 Prozent auf 218,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die BASF-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 810 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,456 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

