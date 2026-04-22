Handel in Frankfurt: DAX notiert am Mittwochnachmittag im Minus

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 24 207,01 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,069 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 24 373,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24 270,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 399,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 159,27 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 0,730 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 22 380,19 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 22.01.2026, einen Stand von 24 856,47 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, lag der DAX bei 21 293,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,35 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 6,27 Prozent auf 177,40 EUR), Infineon (+ 3,00 Prozent auf 49,17 EUR), RWE (+ 2,99 Prozent auf 60,00 EUR), EON SE (+ 1,08 Prozent auf 19,16 EUR) und Bayer (+ 1,03 Prozent auf 40,38 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Deutsche Telekom (-5,18 Prozent auf 27,30 EUR), Commerzbank (-3,12 Prozent auf 34,82 EUR), Siemens Healthineers (-2,81 Prozent auf 36,99 EUR), Zalando (-2,16 Prozent auf 22,63 EUR) und adidas (-2,14 Prozent auf 141,95 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7 650 653 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 184,887 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at