Handel in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Plus

Der DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag wenig verändert.

Am Donnerstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,06 Prozent fester bei 24 948,44 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,051 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,248 Prozent fester bei 24 996,54 Punkten in den Handel, nach 24 934,67 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 840,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 059,37 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,478 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, notierte der DAX bei 24 307,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der DAX einen Wert von 23 502,25 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 317,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,67 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,81 Prozent auf 80,77 EUR), Siemens Energy (+ 4,80 Prozent auf 169,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,88 Prozent auf 339,80 EUR), Airbus SE (+ 2,83 Prozent auf 192,32 EUR) und Siemens (+ 1,21 Prozent auf 276,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-5,61 Prozent auf 44,13 EUR), BMW (-5,17 Prozent auf 59,02 EUR), SAP SE (-4,24 Prozent auf 135,20 EUR), BASF (-3,47 Prozent auf 48,16 EUR) und Brenntag SE (-3,27 Prozent auf 53,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 547 919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 208,136 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,33 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at