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Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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Index-Performance 19.08.2026 15:58:56

Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus

Handel in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Minus

Der DAX gönnt sich derzeit eine Verschnaufpause.

Am Mittwoch sinkt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 26 096,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,191 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,068 Prozent stärker bei 26 146,12 Punkten, nach 26 128,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 071,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 187,82 Punkten lag.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,49 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX einen Stand von 24 830,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der DAX noch bei 24 400,65 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 24 423,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,35 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 573,50 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,06 Prozent auf 52,04 EUR), Merck (+ 1,97 Prozent auf 139,45 EUR), Symrise (+ 1,81 Prozent auf 87,76 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,78 Prozent auf 74,30 EUR) und Brenntag SE (+ 1,54 Prozent auf 61,82 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Rheinmetall (-3,31 Prozent auf 1 173,60 EUR), Infineon (-2,95 Prozent auf 55,55 EUR), MTU Aero Engines (-1,90 Prozent auf 366,50 EUR), HOCHTIEF (-1,43 Prozent auf 427,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,41 Prozent auf 516,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 598 401 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 215,187 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 155,65 0,78% adidas
BASF 51,73 1,73% BASF
Brenntag SE 61,52 1,15% Brenntag SE
HOCHTIEF AG 421,00 -2,32% HOCHTIEF AG
Infineon AG 54,87 -4,90% Infineon AG
Merck KGaA 138,90 1,72% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 365,20 -1,88% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 515,00 -1,15% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 180,40 -2,66% Rheinmetall AG
Siemens AG 276,75 0,29% Siemens AG
Symrise AG 87,44 1,63% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,62 1,88% Volkswagen (VW) AG Vz.

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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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