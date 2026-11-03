Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Der DAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 25 900,91 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,143 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,966 Prozent leichter bei 25 730,06 Punkten, nach 25 981,09 Punkten am Vortag.

Bei 25 677,86 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26 037,28 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25 231,20 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Wert von 26 001,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der DAX mit 24 132,41 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 382,60 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR), RWE (+ 0,57 Prozent auf 56,84 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1 004,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-6,30 Prozent auf 25,29 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,60 Prozent auf 39,04 EUR), MTU Aero Engines (-3,12 Prozent auf 335,00 EUR), adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,25 Prozent auf 68,66 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 667 704 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at