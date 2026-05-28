Handel in Frankfurt: DAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Der DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 25 141,69 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,373 Prozent auf 25 083,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25 177,80 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 082,91 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 145,66 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,157 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der DAX einen Wert von 24 018,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 25 284,26 Punkten. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 24 038,19 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,45 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,93 Prozent auf 78,98 EUR), Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 256,80 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 167,45 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 274,85 EUR) und SAP SE (+ 0,21 Prozent auf 150,32 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-2,07 Prozent auf 37,33 EUR), Siemens Energy (-1,43 Prozent auf 171,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,02 Prozent auf 36,71 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,00 Prozent auf 463,00 EUR) und Hannover Rück (-1,00 Prozent auf 237,80 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 367 580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,755 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at