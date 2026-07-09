Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Am Donnerstag bewegte sich der DAX via XETRA letztendlich 0,83 Prozent höher bei 25 104,12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,803 Prozent auf 25 097,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24 897,45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 127,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 867,32 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,74 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24 433,06 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 23 806,99 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 09.07.2025, einen Wert von 24 549,56 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,30 Prozent zu. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 10,62 Prozent auf 36,67 EUR), Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Zalando (+ 3,36 Prozent auf 27,05 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR) und Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1 013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Daimler Truck (-1,25 Prozent auf 41,85 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 438 315 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 205,506 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,91 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at