Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich

Der DAX wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Der DAX ging nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 26 756,70 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,205 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,280 Prozent auf 26 697,03 Punkte an der Kurstafel, nach 26 771,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 26 678,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 832,82 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3,65 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der DAX mit 25 259,90 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Wert von 26 299,74 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Wert von 24 041,62 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 7 296 552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,161 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at