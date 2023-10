Handel in Frankfurt: DAX startet mit Verlusten

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent tiefer bei 15 003,36 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,560 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,699 Prozent leichter bei 14 979,81 Punkten, nach 15 085,21 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 14 969,63 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 007,45 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,83 Prozent nach unten. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 04.09.2023, den Stand von 15 824,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.07.2023, lag der DAX bei 16 039,17 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 04.10.2022, bei 12 670,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 6,64 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 0,54 Prozent auf 314,80 EUR), RWE (+ 0,40 Prozent auf 32,86 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,38) Prozent auf 369,00 EUR), EON SE (+ 0,38 Prozent auf 10,63 EUR) und Bayer (+ 0,38 Prozent auf 44,05 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 228,30 EUR), Brenntag SE (-1,92 Prozent auf 70,68 EUR), Deutsche Bank (-1,82 Prozent auf 9,75 EUR), Porsche Automobil vz (-1,78 Prozent auf 45,35 EUR) und Continental (-1,76 Prozent auf 64,76 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 033 803 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 143,709 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,66 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at