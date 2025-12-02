Handel in Frankfurt: DAX steigt am Dienstagmittag

Am Dienstag steigt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,75 Prozent auf 23 767,15 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,056 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,204 Prozent höher bei 23 637,49 Punkten, nach 23 589,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 23 770,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 607,70 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der DAX bei 23 958,30 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 02.09.2025, mit 23 487,33 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 19 933,62 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 18,69 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 771,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Bayer (+ 9,68 Prozent auf 33,42 EUR), Siemens Energy (+ 3,47 Prozent auf 116,45 EUR), BASF (+ 2,21) Prozent auf 45,73 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 31,12 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 101,15 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-0,94 Prozent auf 35,65 EUR), QIAGEN (-0,91 Prozent auf 40,61 EUR), Zalando (-0,72 Prozent auf 23,39 EUR), Henkel vz (-0,63 Prozent auf 69,30 EUR) und SAP SE (-0,53 Prozent auf 207,80 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 874 689 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at