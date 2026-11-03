Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,28 Prozent auf 25 908,48 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,966 Prozent tiefer bei 25 730,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 981,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26 037,28 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 677,86 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, stand der DAX bei 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der DAX auf 26 001,31 Punkte taxiert. Der DAX lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 24 132,41 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,58 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Bayer (+ 7,08 Prozent auf 53,56 EUR), HOCHTIEF (+ 2,17 Prozent auf 386,20 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,85 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR) und Commerzbank (+ 0,58 Prozent auf 38,21 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Zalando (-4,74 Prozent auf 25,71 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,75 Prozent auf 38,98 EUR), SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,02 Prozent auf 338,80 EUR) und EON SE (-1,73 Prozent auf 18,43 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 4 135 751 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,70 erwartet. Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at