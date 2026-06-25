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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|DAX im Fokus
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25.06.2026 12:27:12
Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagmittag Gewinne
Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,72 Prozent stärker bei 24 919,10 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,077 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,281 Prozent auf 24 810,00 Punkte an der Kurstafel, nach 24 740,36 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 761,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 925,10 Einheiten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,467 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 25.05.2026, einen Stand von 25 389,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 22 957,08 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 25.06.2025, den Stand von 23 498,33 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,55 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,51 Prozent auf 83,94 EUR), adidas (+ 2,67 Prozent auf 180,70 EUR), EON SE (+ 2,47 Prozent auf 18,05 EUR), Vonovia SE (+ 2,36 Prozent auf 21,28 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,34 Prozent auf 77,80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,68 Prozent auf 40,60 EUR), Rheinmetall (-2,40 Prozent auf 926,20 EUR), BASF (-1,34 Prozent auf 48,24 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 133,48 EUR) und Deutsche Telekom (-0,95 Prozent auf 26,19 EUR).
Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 264 673 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,526 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,08 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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