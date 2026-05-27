Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.

Um 12:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent stärker bei 25 373,36 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,097 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,556 Prozent auf 25 324,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25 184,89 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 291,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 394,81 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,763 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 27.04.2026, einen Stand von 24 083,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 284,26 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.05.2025, den Stand von 24 226,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,40 Prozent aufwärts. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit adidas (+ 6,23 Prozent auf 167,00 EUR), Continental (+ 4,49 Prozent auf 72,12 EUR), Daimler Truck (+ 4,32 Prozent auf 43,48 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,36 Prozent auf 187,40 EUR) und Symrise (+ 3,19 Prozent auf 82,10 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil RWE (-2,24 Prozent auf 55,74 EUR), EON SE (-1,80 Prozent auf 18,24 EUR), Deutsche Börse (-1,38 Prozent auf 250,30 EUR), Scout24 (-1,13 Prozent auf 70,25 EUR) und Fresenius SE (-1,01 Prozent auf 37,41 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 446 420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,957 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,45 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at