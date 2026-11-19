Am Donnerstag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent auf 25 833,13 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,157 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,586 Prozent fester bei 25 887,09 Punkten, nach 25 736,24 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 809,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 945,52 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 3,51 Prozent zurück. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 25 319,77 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26 091,33 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23 162,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,27 Prozent nach oben. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,44 Prozent auf 50,90 EUR), Siemens Energy (+ 3,11 Prozent auf 130,60 EUR), Deutsche Bank (+ 2,63 Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,27 Prozent auf 202,35 EUR) und Siemens (+ 2,01 Prozent auf 271,35 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-2,33 Prozent auf 189,40 EUR), Henkel vz (-2,25 Prozent auf 85,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 37,88 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 734,30 EUR) und Fresenius SE (-1,31 Prozent auf 52,73 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 398 218 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at