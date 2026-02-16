Handel in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Abschläge

Letztendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0,41 Prozent schwächer bei 24 812,50 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,137 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,296 Prozent auf 24 988,61 Punkte an der Kurstafel, nach 24 914,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 793,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 020,83 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 297,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 23 876,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 513,42 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,11 Prozent zu Buche. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. 24 266,33 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,07 Prozent auf 21,14 EUR), Airbus SE (+ 2,45 Prozent auf 197,12 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,30 Prozent auf 32,97 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,96 Prozent auf 192,15 EUR) und Commerzbank (+ 1,80 Prozent auf 32,74 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens (-6,41 Prozent auf 234,95 EUR), Brenntag SE (-2,13 Prozent auf 56,98 EUR), SAP SE (-1,96 Prozent auf 168,36 EUR), Deutsche Börse (-1,33 Prozent auf 215,20 EUR) und Merck (-1,25 Prozent auf 126,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 421 191 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,885 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Im DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at