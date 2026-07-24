adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|DAX-Kursverlauf
|
24.07.2026 17:58:44
Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge
Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 25 091,69 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,103 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,272 Prozent fester bei 24 830,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 763,12 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 821,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 097,43 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 24 740,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der DAX 24 128,98 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der DAX auf 24 295,93 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 037,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).
Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 585 937 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu adidas
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)