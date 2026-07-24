Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Mit dem DAX ging es am Freitag aufwärts.

Der DAX sprang im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,33 Prozent auf 25 091,69 Punkte an. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,103 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,272 Prozent fester bei 24 830,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 763,12 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 821,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 097,43 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1,30 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 24 740,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der DAX 24 128,98 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der DAX auf 24 295,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,25 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 900,10 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,03 Prozent auf 35,06 EUR), Fresenius SE (+ 2,22 Prozent auf 43,80 EUR), Deutsche Bank (+ 2,07 Prozent auf 30,59 EUR) und Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 1 037,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 71,46 EUR), Infineon (-1,65 Prozent auf 64,41 EUR), adidas (-1,64 Prozent auf 173,60 EUR), Brenntag SE (-0,67 Prozent auf 59,06 EUR) und QIAGEN (-0,66 Prozent auf 36,34 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 585 937 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at