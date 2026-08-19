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DAX-Kursverlauf 19.08.2026 09:29:15

Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge

Der DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent fester bei 26 135,99 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,191 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,068 Prozent auf 26 146,12 Punkte an der Kurstafel, nach 26 128,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 103,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 153,14 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der DAX mit 24 830,98 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24 400,65 Punkte. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, bei 24 423,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,51 Prozent aufwärts. Bei 26 573,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell BASF (+ 1,14 Prozent auf 51,57 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 376,80 EUR), Brenntag SE (+ 0,76 Prozent auf 61,34 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,66 Prozent auf 29,05 EUR) und Daimler Truck (+ 0,58 Prozent auf 45,24 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Scout24 (-2,17 Prozent auf 74,55 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 56,67 EUR), QIAGEN (-0,75 Prozent auf 36,56 EUR), Rheinmetall (-0,58 Prozent auf 1 206,80 EUR) und SAP SE (-0,54 Prozent auf 181,52 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 528 618 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 215,187 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,09 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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