Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent tiefer bei 24 681,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,070 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,585 Prozent schwächer bei 24 848,51 Punkten, nach 24 994,83 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 869,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 547,70 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25 184,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der DAX bei 22 612,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 649,30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,580 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), Beiersdorf (+ 2,14 Prozent auf 75,52 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 181,70 EUR), Henkel vz (+ 1,62 Prozent auf 73,80 EUR) und Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 72,45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-6,32 Prozent auf 24,92 EUR), Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 153,92 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,91 Prozent auf 74,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,91 Prozent auf 43,34 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 722 525 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at