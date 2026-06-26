Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Marktbericht 26.06.2026 17:58:55

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der DAX sank am Abend.

Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent tiefer bei 24 681,72 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,070 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,585 Prozent schwächer bei 24 848,51 Punkten, nach 24 994,83 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 869,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 547,70 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,41 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, stand der DAX noch bei 25 184,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, lag der DAX bei 22 612,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 649,30 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 0,580 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,16 Prozent auf 135,14 EUR), Beiersdorf (+ 2,14 Prozent auf 75,52 EUR), adidas (+ 2,14 Prozent auf 181,70 EUR), Henkel vz (+ 1,62 Prozent auf 73,80 EUR) und Scout24 (+ 1,12 Prozent auf 72,45 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-6,32 Prozent auf 24,92 EUR), Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 153,92 EUR), Infineon (-4,52 Prozent auf 78,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,91 Prozent auf 74,28 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,91 Prozent auf 43,34 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 722 525 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 206,879 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
22.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
18.06.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 180,40 1,83% adidas
Bayer 46,70 0,45% Bayer
Beiersdorf AG 75,42 2,14% Beiersdorf AG
Henkel KGaA Vz. 73,64 1,71% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 77,92 -4,99% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43,21 -3,02% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
SAP SE 135,92 3,95% SAP SE
Scout24 72,15 0,28% Scout24
Siemens AG 267,30 -1,93% Siemens AG
Siemens Energy AG 153,74 -6,50% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,34 -3,73% Volkswagen (VW) AG Vz.
Zalando 24,75 -6,74% Zalando

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 671,22 -1,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen