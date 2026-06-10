Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Am Mittwochabend zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent tiefer bei 24 218,32 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,035 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,304 Prozent fester bei 24 507,40 Punkten, nach 24 433,06 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 043,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 517,48 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,937 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 338,63 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 10.03.2026, einen Wert von 23 968,63 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 10.06.2025, einen Stand von 23 987,56 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,31 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 3,06 Prozent auf 28,63 EUR), adidas (+ 2,84 Prozent auf 172,10 EUR), Zalando (+ 2,65 Prozent auf 25,15 EUR), Symrise (+ 2,02 Prozent auf 82,86 EUR) und QIAGEN (+ 1,65 Prozent auf 32,27 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens Energy (-6,49 Prozent auf 138,68 EUR), SAP SE (-3,23 Prozent auf 149,70 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 258,40 EUR), Commerzbank (-2,03 Prozent auf 36,22 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,78 Prozent auf 50,82 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 7 268 886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,287 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,06 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at