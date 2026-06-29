Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels leichter

Schlussendlich schloss der DAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 24 636,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,064 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 24 724,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 671,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 556,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 762,24 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der DAX noch bei 25 104,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 22 300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 24 033,22 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,395 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,59 Prozent auf 56,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 136,64 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-9,35 Prozent auf 167,15 EUR), Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,93 Prozent auf 71,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 39,56 EUR) und BMW (-2,64 Prozent auf 57,50 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at