Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|DAX-Performance
|
29.06.2026 17:58:55
Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels leichter
Schlussendlich schloss der DAX am Montag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 24 636,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,064 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,215 Prozent auf 24 724,34 Punkte an der Kurstafel, nach 24 671,22 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 556,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 762,24 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 29.05.2026, lag der DAX noch bei 25 104,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 22 300,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 24 033,22 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,395 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.
Heutige Tops und Flops im DAX
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell RWE (+ 3,59 Prozent auf 56,00 EUR), Rheinmetall (+ 2,57 Prozent auf 970,90 EUR), Siemens Energy (+ 2,04 Prozent auf 157,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,59 Prozent auf 485,30 EUR) und SAP SE (+ 1,11 Prozent auf 136,64 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Heidelberg Materials (-9,35 Prozent auf 167,15 EUR), Deutsche Telekom (-5,45 Prozent auf 24,82 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,93 Prozent auf 71,36 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,18 Prozent auf 39,56 EUR) und BMW (-2,64 Prozent auf 57,50 EUR).
Die meistgehandelten DAX-Aktien
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 13 278 461 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 203,906 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 8,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
17:58
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Stabiler Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich an Nulllinie (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|STOXX-Handel: STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Siemens Energy AG
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|18.06.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|180,40
|0,00%
|BMW AG
|57,54
|-2,34%
|Deutsche Telekom AG
|24,96
|-5,20%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,53
|-2,95%
|Heidelberg Materials
|167,50
|-8,79%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|485,80
|1,97%
|Rheinmetall AG
|972,40
|3,23%
|RWE AG St.
|56,00
|3,47%
|SAP SE
|135,80
|-0,09%
|Siemens AG
|269,25
|0,73%
|Siemens Energy AG
|157,42
|2,39%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,32
|-4,06%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 626,89
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich schwach -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Börsen in Asien letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex tendierte derweil auch zu Verlusten. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zum Wochenstart freundlich.