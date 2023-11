Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende auf grünem Terrain

Zum Handelsende gewann der DAX im XETRA-Handel 0,86 Prozent auf 15 748,17 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,560 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,110 Prozent auf 15 631,67 Punkte an der Kurstafel, nach 15 614,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 15 759,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 628,19 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,03 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wurde der DAX mit 15 186,66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wurde der DAX auf 15 767,28 Punkte taxiert. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.11.2022, bei 14 378,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 11,93 Prozent. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 9,69 Prozent auf 33,57 EUR), Siemens Energy (+ 8,78 Prozent auf 11,15 EUR), Zalando (+ 3,08 Prozent auf 24,13 EUR), Daimler Truck (+ 2,87 Prozent auf 29,41 EUR) und Sartorius vz (+ 2,44 Prozent auf 273,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,79 Prozent auf 24,73 EUR), Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 71,58 EUR), EON SE (-1,27 Prozent auf 11,29 EUR), Hannover Rück (-0,68 Prozent auf 203,50 EUR) und Deutsche Telekom (-0,65 Prozent auf 21,41 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 14 938 803 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 158,401 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

2023 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,92 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at