Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Minus

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,72 Prozent schwächer bei 25 205,92 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,059 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,116 Prozent leichter bei 25 359,75 Punkten in den Handel, nach 25 389,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 180,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 361,64 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, stand der DAX bei 24 128,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der DAX einen Stand von 25 289,02 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 26.05.2025, einen Wert von 24 027,65 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,72 Prozent. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 2,95 Prozent auf 22,36 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 77,55 EUR), EON SE (+ 0,76 Prozent auf 18,58 EUR), Continental (+ 0,58 Prozent auf 69,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,32 Prozent auf 50,92 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil MTU Aero Engines (-3,76 Prozent auf 302,30 EUR), Deutsche Bank (-2,22 Prozent auf 28,63 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 151,46 EUR), Scout24 (-1,73 Prozent auf 71,05 EUR) und Fresenius SE (-1,69 Prozent auf 37,79 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 753 330 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,744 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 6,61 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at