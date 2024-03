Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Schlussendlich schloss der DAX am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 18 012,93 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,815 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 987,91 Zählern und damit 0,002 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (17 987,49 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 955,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 044,49 Punkten lag.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,427 Prozent zu. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 20.02.2024, einen Stand von 17 068,43 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 20.12.2023, den Wert von 16 733,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 14 933,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 7,42 Prozent. 18 044,49 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 2,53 Prozent auf 51,88 EUR), Covestro (+ 2,15 Prozent auf 49,99 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 1,91 Prozent auf 168,02 EUR), Siemens (+ 1,57 Prozent auf 175,76 EUR) und Bayer (+ 1,41 Prozent auf 26,14 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Henkel vz (-2,16 Prozent auf 71,46 EUR), Rheinmetall (-2,09 Prozent auf 477,60 EUR), Siemens Healthineers (-1,82 Prozent auf 54,98 EUR), Continental (-1,76 Prozent auf 67,50 EUR) und Fresenius SE (-1,54 Prozent auf 24,91 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 979 990 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 201,019 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

2024 hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at