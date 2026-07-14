adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Kursverlauf
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14.07.2026 09:29:16
Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter
Am Dienstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf 24 987,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,723 Prozent auf 24 932,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,25 Punkten am Vortag.
Bei 24 928,57 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 017,79 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 24 635,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der DAX auf 24 044,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 160,64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,83 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 59,36 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 44,65 EUR), Hannover Rück (+ 0,24 Prozent auf 252,60 EUR) und EON SE (+ 0,24 Prozent auf 19,15 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Scout24 (-1,82 Prozent auf 72,70 EUR), adidas (-1,66 Prozent auf 180,55 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 73,56 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 57,10 EUR) und Merck (-1,36 Prozent auf 137,95 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 310 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,984 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,80 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Volkswagen-Aktie im Fokus: JPMorgan-Rating bleibt bei 'Neutral' (dpa-AFX)
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09:29
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|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.07.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|180,80
|-0,99%
|BASF
|49,71
|2,50%
|BMW AG
|57,52
|-0,69%
|Brenntag SE
|59,58
|2,80%
|E.ON SE
|19,27
|1,10%
|Hannover Rück
|251,60
|0,32%
|Henkel KGaA Vz.
|73,28
|-1,61%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|44,84
|1,76%
|Merck KGaA
|137,70
|-1,01%
|Scout24
|71,45
|-3,05%
|Siemens AG
|271,10
|0,30%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,28
|0,11%
|Vonovia SE
|20,79
|-1,24%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|24 977,34
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