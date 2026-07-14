adidas Aktie

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Kursverlauf 14.07.2026 09:29:16

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,50 Prozent auf 24 987,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,723 Prozent auf 24 932,62 Punkte an der Kurstafel, nach 25 114,25 Punkten am Vortag.

Bei 24 928,57 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 017,79 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 24 635,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wurde der DAX auf 24 044,22 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 160,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,83 Prozent nach oben. Bei 25 900,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 1,89 Prozent auf 59,36 EUR), BASF (+ 1,55 Prozent auf 49,61 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,80 Prozent auf 44,65 EUR), Hannover Rück (+ 0,24 Prozent auf 252,60 EUR) und EON SE (+ 0,24 Prozent auf 19,15 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Scout24 (-1,82 Prozent auf 72,70 EUR), adidas (-1,66 Prozent auf 180,55 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 73,56 EUR), BMW (-1,42 Prozent auf 57,10 EUR) und Merck (-1,36 Prozent auf 137,95 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 310 591 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,984 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,80 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

adidas 180,80 -0,99% adidas
BASF 49,71 2,50% BASF
BMW AG 57,52 -0,69% BMW AG
Brenntag SE 59,58 2,80% Brenntag SE
E.ON SE 19,27 1,10% E.ON SE
Hannover Rück 251,60 0,32% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 73,28 -1,61% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,84 1,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 137,70 -1,01% Merck KGaA
Scout24 71,45 -3,05% Scout24
Siemens AG 271,10 0,30% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,28 0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 20,79 -1,24% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 977,34 -0,55%

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