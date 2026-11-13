Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer

Der DAX notiert am Freitag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent tiefer bei 26 727,15 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,205 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,280 Prozent schwächer bei 26 697,03 Punkten, nach 26 771,88 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26 741,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 26 681,66 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 3,53 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25 259,90 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Stand von 26 299,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der DAX einen Wert von 24 041,62 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,92 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell EON SE (+ 1,54 Prozent auf 19,45 EUR), GEA (+ 0,79 Prozent auf 70,55 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Scout24 (+ 0,66 Prozent auf 91,75 EUR) und Fresenius SE (+ 0,66 Prozent auf 53,64 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,89 Prozent auf 758,00 EUR), Siemens (-1,54 Prozent auf 277,35 EUR), Infineon (-1,46 Prozent auf 51,35 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,09 Prozent auf 353,50 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 340 729 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 238,161 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,39 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at