Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Marktbericht 21.09.2026 09:28:49

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen

DAX-Handel heute.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,58 Prozent stärker bei 25 452,05 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,103 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,740 Prozent höher bei 25 491,35 Punkten in den Montagshandel, nach 25 304,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 501,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 451,21 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der DAX 26 136,56 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 24 985,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 639,41 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,72 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. 21 863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,49 Prozent auf 57,25 EUR), Siemens (+ 1,84 Prozent auf 268,85 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,38 Prozent auf 344,60 EUR), Commerzbank (+ 1,21 Prozent auf 41,13 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,20 Prozent auf 33,45 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-2,01 Prozent auf 74,98 EUR), adidas (-1,02 Prozent auf 140,80 EUR), Hannover Rück (-0,95 Prozent auf 250,00 EUR), Brenntag SE (-0,73 Prozent auf 59,50 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,55 Prozent auf 503,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. 795 728 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 211,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 140,15 -0,78% adidas
Brenntag SE 59,66 -0,27% Brenntag SE
Commerzbank 41,05 1,23% Commerzbank
Deutsche Bank AG 33,34 0,71% Deutsche Bank AG
Hannover Rück 251,40 -0,32% Hannover Rück
Infineon AG 57,07 2,07% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 345,70 1,92% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 504,60 -0,24% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
SAP SE 184,86 1,22% SAP SE
Siemens AG 269,95 2,06% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 75,98 -0,03% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,54 -0,96% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 472,80 0,67%

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