Handel in Frankfurt: DAX zum Start in Rot

Der DAX setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 23 918,62 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,098 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,266 Prozent auf 23 977,72 Punkte an der Kurstafel, nach 24 041,62 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 911,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 992,12 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,028 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der DAX mit 24 236,94 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24 377,50 Punkte. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.11.2024, bei 19 263,70 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,45 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 10,09 Prozent auf 111,25 EUR), Allianz (+ 1,38 Prozent auf 368,40 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,37 Prozent auf 27,37 EUR), adidas (+ 0,06 Prozent auf 163,50 EUR) und GEA (-0,08 Prozent auf 58,95 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Bank (-2,82 Prozent auf 32,02 EUR), Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 705,00 EUR), Infineon (-2,38 Prozent auf 35,03 EUR), Bayer (-2,24 Prozent auf 29,27 EUR) und Merck (-2,18 Prozent auf 118,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 659 037 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,668 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

