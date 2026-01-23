Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 24 852,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,147 Prozent tiefer bei 24 819,94 Punkten, nach 24 856,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 24 814,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 855,05 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,353 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 23.12.2025, wies der DAX einen Stand von 24 340,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, lag der DAX noch bei 24 207,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, wies der DAX einen Stand von 21 411,53 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 1,28 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 349,54 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,85 Prozent auf 140,05 EUR), SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 192,66 EUR), RWE (+ 0,66 Prozent auf 51,64 EUR), Scout24 (+ 0,41 Prozent auf 85,40 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,30 Prozent auf 26,93 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil adidas (-2,20 Prozent auf 149,10 EUR), BASF (-1,72 Prozent auf 45,72 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 24,66 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 46,24 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,07 Prozent auf 37,09 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 297 577 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 217,516 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,42 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at