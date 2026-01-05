Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Index-Bewegung 05.01.2026 17:58:35

Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX

So bewegte sich der DAX am Montag zum Handelsende.

So bewegte sich der DAX am Montag zum Handelsende.

Am Montag bewegte sich der DAX via XETRA schlussendlich 1,29 Prozent höher bei 24 856,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,111 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,579 Prozent auf 24 681,35 Punkte an der Kurstafel, nach 24 539,34 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24 639,68 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 860,78 Zähler.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 05.12.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24 028,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 24 378,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Wert von 19 906,08 Punkten.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 9,36 Prozent auf 1 752,00 EUR), Infineon (+ 4,30 Prozent auf 39,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,87 Prozent auf 127,55 EUR), SAP SE (+ 2,10 Prozent auf 206,20 EUR) und Airbus SE (+ 2,08 Prozent auf 208,15 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-2,91 Prozent auf 103,35 EUR), BMW (-2,80 Prozent auf 93,62 EUR), Porsche Automobil (-2,72 Prozent auf 39,38 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,41 Prozent auf 60,44 EUR) und BASF (-1,99 Prozent auf 43,89 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 895 906 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,938 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

02.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
22.12.25 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
