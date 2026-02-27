Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im TecDAX

Zum Handelsschluss sprang der TecDAX im XETRA-Handel um 1,11 Prozent auf 3 796,06 Punkte an. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 556,180 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,030 Prozent stärker bei 3 755,66 Punkten, nach 3 754,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 748,80 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 801,30 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,56 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 712,95 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 563,36 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 3 803,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 13,27 Prozent auf 28,00 EUR), 1&1 (+ 8,28 Prozent auf 24,20 EUR), AIXTRON SE (+ 7,90 Prozent auf 27,60 EUR), freenet (+ 5,25 Prozent auf 27,68 EUR) und Nagarro SE (+ 5,23 Prozent auf 56,30 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,94 Prozent auf 74,40 EUR), Infineon (-2,02 Prozent auf 45,83 EUR), SMA Solar (-1,40 Prozent auf 32,34 EUR), SAP SE (-0,73 Prozent auf 170,96 EUR) und TeamViewer (-0,68 Prozent auf 4,64 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 17 751 865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,894 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,89 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at