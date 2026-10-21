Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Mittwochmittag knapp behauptet

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwoch.

Um 12:25 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,00 Prozent nach oben auf 25 433,00 Punkte.

Bei 25 252,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 476,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 25 625,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 25 065,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Wert von 24 323,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,53 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell adidas (+ 2,37 Prozent auf 161,85 EUR), Infineon (+ 1,63 Prozent auf 52,89 EUR), Bayer (+ 1,59 Prozent auf 44,17 EUR), SAP SE (+ 1,39 Prozent auf 204,35 EUR) und QIAGEN (+ 1,33 Prozent auf 43,40 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,82 Prozent auf 38,74 EUR), Continental (-1,49 Prozent auf 67,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,15 Prozent auf 68,86 EUR), BMW (-0,94 Prozent auf 57,10 EUR) und Rheinmetall (-0,93 Prozent auf 1 044,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 341 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 230,655 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,63 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at