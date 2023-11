Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind

Um 15:57 Uhr steigt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,09 Prozent auf 15 144,00 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 15 147,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 066,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, den Wert von 15 292,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 16 005,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Stand von 13 539,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 stieg der Index bereits um 7,74 Prozent. Bei 18 246,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 3,20 Prozent auf 164,35 EUR), SAP SE (+ 2,04 Prozent auf 131,34 EUR), Symrise (+ 1,77 Prozent auf 95,22 EUR), EON SE (+ 1,20 Prozent auf 11,40 EUR) und Merck (+ 0,78 Prozent auf 147,75 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Daimler Truck (-3,95 Prozent auf 28,48 EUR), Fresenius SE (-1,73 Prozent auf 24,94 EUR), BMW (-1,69 Prozent auf 91,26 EUR), Siemens Energy (-1,66 Prozent auf 9,23 EUR) und Continental (-1,63 Prozent auf 61,38 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 812 082 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 151,219 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,59 zu Buche schlagen. Mit 9,04 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at