Für den LUS-DAX geht es am Nachmittag aufwärts.

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:57 Uhr Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 25 361,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 467,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 287,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 604,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26 367,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 27.11.2025, einen Stand von 23 777,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,24 Prozent zu Buche. Bei 27 000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 790,20 EUR), Infineon (+ 1,97 Prozent auf 43,19 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,29 EUR), Siemens Energy (+ 1,30 Prozent auf 118,52 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,19 Prozent auf 339,80 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Commerzbank (-3,27 Prozent auf 32,21 EUR), Beiersdorf (-1,20 Prozent auf 82,54 EUR), adidas (-1,06 Prozent auf 171,90 EUR), Bayer (-0,91 Prozent auf 52,34 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,81 Prozent auf 584,40 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 062 428 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214,306 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,64 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at